Blutec, assessore Albano: «La sospensione solo quando Pelligra rileverà l’azienda»

“Soltanto quando il gruppo Pelligra rileverà l’azienda Blutec e procederà all’assorbimento dei 350 lavoratori verrà attuato il piano di pensionamento dei restanti 183 che non rientrano nel programma aziendale”. Lo dice l’assessore al Lavoro della Regione siciliana, Nuccia Albano, che aggiunge: “Questa mattina, presso il dipartimento Lavoro, si è svolto un incontro al termine del quale le organizzazioni sindacali, i commissari straordinari, il gruppo Pelligra hanno definito modalità e tempistica per la risoluzione della vicenda. L’assessorato continuerà a seguire da vicino il progetto e, nel frattempo, proseguirà i rapporti con l’Inps per accompagnare alla pensione i 183 lavoratori”.