Caldo e lavoro, poche imprese hanno chiesto la cassa integrazione. I dati raccolti da Fillea Cgil

Lavoro

Lo "stop" ai cantieri superati i 35 gradi è stato chiesto solo da una minoranza di aziende, secondo il report del sindacato

Tra le imprese edili di Siracusa solo il 21,82% ha fatto richiesta di cassa integrazione questa estate nelle giornate di maggiore caldo, percentuale che scende al 12,46% nella provincia di Enna. A fare una prima indagine statistica è la Fillea Cgil Sicilia, sindacato che ha svolto in tutta la regione una campagna di sensibilizzazione su caldo, lavoro e salute e sicurezza nei cantieri, che ha portato all’emanazione di ordinanze comunali e poi di un’ordinanza regionale per la sospensione delle attività nelle ore in cui il termometro superava i 35 gradi.

La Fillea analizzato le aziende durante l’estate per monitorare la situazione e raccogliere dati. «Al di là di alcune inevitabili imprecisioni di una rilevazione statistica costruita sul campo e incrociando i dati di fonti come le casse edili e la protezione civile- dice Salvo Carnevale, responsabile salute e sicurezza per la Fillea Cgil Sicilia – quello che emerge è una sostanziale insensibilità delle imprese edili rispetto al problema. E’ evidente che la maggior parte non ha aderito alle indicazioni delle ordinanze, mandando al lavoro le maestranze». La Fillea Cgil Sicilia segnala anche «attuali difficoltà che riguardano le fonti istituzionali: l’Inps, ad esempio,- osserva Carnevale- non incrocia data ed evento, nelle casse edili è impossibile la ricerca dati giornaliera su imprese distinte, dal sito della protezione civile non è possibile ricostruire l’orario in cui si superano i 35 gradi».