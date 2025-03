Call center, “con cessione del ramo Mics 200 posti di lavoro a rischio”: presidio a Catania

Lavoro

Gianluca Patanè, di Slc Cgil, e Gaetano Cristaldi, di Ullcom Uil, annunciano per il 17 marzo una protesta dei lavoratori del call center di Motta Sant'Anastasia contro la gestione della nuova proprietà

«La cessione del ramo Mics alla nuova proprietà, non ha portato i benefici sperati. Enel Energia, che è il principale committente dei servizi, deve assumersi le proprie responsabilità e garantire la continuità occupazionale. Abbiamo chiesto un intervento al Mimit e attendiamo una convocazione ufficiale. Chiederemo anche alla Regione di aprire un tavolo di confronto, come già accaduto per Almaviva, per evitare azioni societarie che possano compromettere ulteriormente la situazione». Lo affermano Gianluca Patanè, di Slc Cgil, e Gaetano Cristaldi, di Ullcom Uil, annunciando per il 17 marzo una protesta a Catania dei lavoratori del call center Mics di Motta Sant’Anastasia contro quella che definiscono «la gestione della nuova proprietà che, in soli sei mesi ha messo in pericolo oltre 200 posti di lavoro». Il presidio, annunciano i sindacati, si terrà in viale Ulisse davanti alla sede dell’Enel di Catania, che è principale committente della società.