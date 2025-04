Caos gestione aeroporto di Palermo, sciopero dei lavoratori

Disagi

I sindacati critici anche nei confronti del presidente della Regione Schifani

“La gestione della società è segnata da un’instabilità grave e cronica. L’amministratore delegato, figura fondamentale per la guida operativa e strategica dell’aeroporto Falcone-Borsellino, si è dimesso, è rientrato e ora ha nuovamente annunciato la propria uscita, prevista per il primo maggio. Questo continuo avvicendamento ha generato un vuoto decisionale inaccettabile, soprattutto in un momento cruciale dell’anno, alla vigilia della stagione estiva e nel pieno delle festività pasquali”.

A dirlo sono i segretari di Filt Cgil Palermo, Fabio Lo Monaco; di Fit Cisl Palermo Trapani, Concetta Arduino; di Uil Trasporti, Katia Di Cristina; di Ugl Trasporto aereo, Domenico De Cosimo; e di Legea Cisal, Gianluca Colombino e Giacomo De Luca; insieme alle Rsa di Gesap, Giuseppe Panettino (Filt Cgil), Manlio Viscardi (Fit Cisl), Renata Alessandra (Uil Trasporti), Marcello Carlisi (Ugl Trasporto aereo) e Santino Russo (Legea Cisal).

“In questo contesto di incertezza – proseguono i rappresentanti sindacali – il presidente della Regione continua a intervenire pubblicamente sul destino della società, prospettando ipotesi di privatizzazione senza mai affrontare i veri nodi della governance e promuovendo iniziative legislative, che hanno persino creato malumori e paure, senza alcun confronto con le rappresentanze sindacali e con chi avrebbe pieno e legittimo titolo a suggerire eventuali correttivi”. Secondo Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl TA e Legea Cisal “inaccettabile” è anche il silenzio della proprietà societaria, Comune di Palermo, Città metropolitana e Camera di Commercio. “Di fronte a una deriva evidente – denunciano le sigle sindacali – la proprietà societaria continua a non esercitare il proprio ruolo di garanzia e indirizzo, restando spettatrice passiva mentre una delle realtà più strategiche del territorio viene lasciata in balia degli eventi”.