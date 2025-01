Caos pensioni, “si allunga l’età al lavoro” poi l’Inps smentisce

Previdenza

L'istituto interviene dopo lo stop della Lega con Durigon

La Cgil denuncia un aumento di tre mesi per accedere alla pensione e scoppia una polemica politica con l’opposizione che attacca il governo e la Lega che si dichiara fermamente contraria. In serata arriva poi la smentita dell’Inps su “nuovi requisiti pensionistici”. L’istituto “garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate” è la breve comunicazione dell’ente.Per la Cgil l’istituto ha invece aggiornato gli applicativi aumentando i requisiti per l’accesso alla pensione di tre mesi sulla base dell’incremento atteso dell’aspettativa di vita. In questo modo dal 2027 saranno necessari per accedere alla pensione di vecchiaia 67 anni e tre mesi mentre per la pensione anticipata indipendente dall’età ci vorranno 43 anni e un mesi di contributi.

«Il Governo Meloni, quello dell’aboliremo la Fornero, aumenta i requisiti e quindi il periodo di lavoro per poter accedere alla pensione», scrive sui social l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.”Una truffa organizzata”, dice il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto. Ma «l’aumento dei requisiti per andare in pensione fatto trapelare in maniera impropria e avventata dall’Inps non ci sarà» dichiara in serata il senatore della Lega e sottosegretario al lavoro Claudio Durigon che attacca così l’istituto di previdenza e annuncia: «nel momento in cui si registrasse un aumento effettivo dell’aspettativa di vita, come Lega faremo di tutto per scongiurare questa ipotesi,Il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli nei mesi scorsi aveva parlato di una crescita importante della speranza di vita a 65 anni, parlando di una crescita dell’età di pensionamento a 67 anni e tre mesi nel 2027 e 67 e 6 mesi dal 2029 ma, sottolinea la Cgil, non ci sarebbero comunicazioni ministeriali su questi dati.

Al momento si è solo stabilito che nel 2025 e nel 2026 l’età di vecchiaia resti a 67 anni e che per l’anticipata ci vogliano 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), oltre a tre mesi di finestra mobile. La classe penalizzata ancora una volta sarebbe quella dei nati nel 1960, baby boomers, rimasti fuori dalla Quota 100 dato che per utilizzare la misura di anticipo della pensione ci volevano 62 anni compiuti entro il 2021 oltre a 38 anni di contributi versati e ora bloccati di nuovo dall’aumento dei requisiti. C’è anche il rischio di creare nuovi ‘esodatì, lavoratori che hanno aderito a piani di isopensione o scivoli di accompagnamento alla pensione e potrebbero trovarsi per alcuni mesi senza tutele.«La Cgil esprime profonda preoccupazione – ha affermato la segretaria confederale Lara Ghiglione – per la recente modifica unilaterale dei requisiti pensionistici operata dall’Inps sui propri applicativi, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale». Dalle verifiche effettuate, prosegue Ezio Cigna, responsabile delle politiche previdenziali, “risulta che l’Inps abbia aggiornato i criteri di calcolo delle pensioni, introducendo un aumento dei requisiti di accesso. Dal 2027, per accedere alla pensione anticipata, saranno necessari 43 anni e 1 mese di contributi, mentre dal 2029 il requisito aumenterà ulteriormente a 43 anni e 3 mesi. Anche per la pensione di vecchiaia si registrano incrementi, con l’età minima che passerà a 67 anni e 3 mesi nel 2027 e a 67 anni e 5 mesi nel 2029».