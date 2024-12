Cassa edile Catania, il bilancio di fine anno: “Oltre 9 milioni di euro in gratifiche per 10mila operai”

Lavoratori

La massa salari inoltre cresce a 144 milioni di euro, un aumento di oltre il 10% sul 2023

Oltre 9.200.000 euro di gratifiche natalizie per oltre 10 mila operai, aumento della massa salari e delle ore lavorate. È positivo il bilancio di fine anno della Cassa Edile di Catania, tracciato in occasione dell’erogazione della gratifica che gli operai iscritti ricevono per Natale.

A parlare dei numeri raggiunti nel 2024 sono il presidente e il vicepresidente, Gaetano Fichera e Antonino Potenza. “Fine anno, oltre ad essere il momento dell’erogazione della Gratifica Natalizia è sempre periodo di bilanci – commentano – ed il bilancio dal nostro osservatorio privilegiato qual è la Cassa Edile non può che essere positivo, ponendoci al primo posto tra le Casse Edili siciliane”.

La massa salari cresce a 144 milioni di euro, con un aumento rispetto allo scorso anno del 10,70%, segno evidente che il mercato delle costruzioni nella provincia catanese gode di buona salute ed è in forte crescita.

Così come a crescere è il numero degli operai impiegati: “Siamo ad oltre 14 mila con una crescita del +7,30% – proseguono Fichera e Potenza – ma soprattutto, aumentano le ore lavorate con un +8,20% registrato nel 2024”.