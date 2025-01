Catania, Cisl scuola elegge per la prima volta una donna come segretaria: è Barbara Mannino

Sindacati

La nomina gli è stata conferita all’unanimità nel corso dell’8° Congresso Territoriale

È Barbara Mannino la nuova segretaria generale della Cisl Scuola Catania. La nomina gli è stata conferita all’unanimità, tra gli applausi di tutti i presenti, nel corso dell’8° Congresso Territoriale Cisl Scuola Catania “Diamo forma al Futuro”.

«Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine ed emozione per la fiducia e la stima che il neoeletto consiglio generale della Cisl Scuola Catania ha voluto accordarmi, affidandomi questo importante incarico di segretaria generale- dichiara Mannino- sono onorata di poter lavorare al fianco della mia segreteria (composta da Lucio Corsaro e da Agatino Lo Vecchio) e di tutto il consiglio generale neoeletto: una squadra che, sono certa, saprà affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. Ringrazio di cuore il segretario nazionale Cisl Scuola Roberto Calienno, il segretario Ust Cisl Catania Maurizio Attanasio e la segretaria Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia per essere intervenuti qui oggi. Un ringraziamento speciale va naturalmente al segretario uscente Ferdinando Pagliarisi che continuerà a coadiuvarci con spirito di continuità, offrendo il suo prezioso supporto e la sua decennale esperienza».

L’8° Congresso Territoriale CISL Scuola Catania “Diamo forma al Futuro” ha registrato l’intervento dei dirigenti regionali e nazionali (tra cui il segretario nazionale Cisl Scuola Roberto Calienno, la segretaria generale Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia, il segretario generale Cisl Scuola Catania Ferdinando Pagliarisi, il già segretario generale Ust Cisl Catania Maurizio Attanasio e il segretario territoriale Cisl Scuola Catania Lucio Corsaro) che hanno tracciato le linee guida per lo sviluppo e l’innovazione del settore dell’istruzione confrontandosi sulle sfide e sulle opportunità che la scuola è chiamata ad affrontare.

«Oggi viviamo un momento cruciale – spiega il già segretario generale della Cisl Scuola di Catania Ferdinando Pagliarisi – l’ottavo congresso provinciale è un’occasione per riflettere sui risultati raggiunti durante il mio mandato e per delineare insieme le linee guida che orienteranno l’azione sindacale nei prossimi quattro anni. Questo incontro rappresenta la massima espressione di democrazia del nostro sindacato: permette la partecipazione attiva di iscritti e delegati tracciando un percorso di crescita e innovazione per affrontare le sfide che ci attendono. Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento al consiglio generale e alla segreteria territoriale uscenti, che con il loro impegno e prezioso supporto hanno reso possibili gli importanti traguardi raggiunti dalla Cisl Scuola Catania in questi anni. Contemporaneamente desidero congratularmi con la nuova segretaria generale Barbara Mannino: prima donna a ricoprire questo importante incarico all’interno della Cisl Scuola Catania. È un momento storico per il nostro sindacato e sono certo che, con la sua guida, saprà affrontare con determinazione le sfide che attendono il mondo della scuola nella nostra provincia».

Confronto, collaborazione e innovazione sono state le parole chiave dell’evento, che ha mirato a dare continuità alle buone pratiche già avviate e ad introdurre nuovi progetti a beneficio dell’intera comunità.

Nel corso della mattinata il segretario nazionale Cisl Scuola Roberto Calienno ha ribadito “l’importanza di questo momento storico caratterizzato da un’innovazione ed una trasformazione digitale talmente veloce che non ha precedenti. Dobbiamo, quindi, affrontare queste nuove tematiche diventando protagonisti del cambiamento; bisogna dare forma al futuro creando le condizioni affinchè i nostri giovani possano essere protagonisti. Non dobbiamo pensare solo al presente ma attivare i processi virtuosi del domani ridando valore e dignità alla scuola”.

L’incontro “Diamo forma al Futuro” si inserisce in un percorso di approfondimento e di condivisione che punta a ridefinire il ruolo della scuola come fulcro del territorio, promuovendo sinergie tra istituzioni, enti, famiglie, studenti e operatori del settore.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la segretaria generale Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia: «Con l’accorpamento molte scuole siciliane, soprattutto nelle zone interne della nostra regione, hanno perso la loro storica identità. Non solo, mettere insieme istituti superiori di indirizzi diversi ha destabilizzato il personale interno. Oggi, quindi, diventa fondamentale che le famiglie possano rivedere la scuola come luogo di apprendimento e crescita dei propri figli».