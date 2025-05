Catania, continuano le proteste dei lavoratori Oda: il 6 maggio nuovo presidio

La vertenza

«Attualmente rimangono ben 4 stipendi ancora non pagati: gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025», scrive il sindacato Usb

Il 24 aprile le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione Oda Catania hanno ricevuto la comunicazione dell’avvenuto bonifico con il pagamento degli stipendi di novembre e dicembre 2024 più la tredicesima. Ma «attualmente rimangono ben 4 stipendi ancora non pagati: gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025. E di conseguenza le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di mantenere lo stato d’agitazione proclamato l’11 aprile dall’Usb-Lavoro Privato e martedì 6 maggio, in via Etnea, nei pressi della Prefettura ci sarà l’ennesima iniziativa di protesta», scrive il sindacato. La protesta sarà così articolata: alle ore 16,30, presidio e conferenza stampa dell’Usb e alle ore 17,30 un corteo e poi una assemblea davanti all’Arcivescovado.

