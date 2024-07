Catania la Cassa edile “premia” 444 imprese virtuose con un contributo di 618 mila euro

Catania

La somma, complessiva, è stata erogata lo scorso 1° luglio, ed è stata calcolata in percentuale sul versato nell’anno contabile 2022/2023

Le aziende edili “virtuose” di Catania hanno ricevuto un “premio” in denaro. A erogarlo la Cassa edile denominata A.M.I.Ca. che lo scorso 1 luglio ha versato un totale di 618 mila euro. Sono 444 le imprese che riceveranno il contributo per aver rispettato i parametri previsti dal contratto integrativo provinciale e dal regolamento per accedere alla “prestazione premiale”, introdotta nel 2022. La somma, accreditata lo scorso 1° luglio, è stata calcolata in percentuale sul versato nell’anno contabile 2022/2023, tutte le imprese hanno già ricevuto una pec informativa con l’importo a credito che potranno utilizzare a scomputo sul dovuto nella prossima denuncia mensile.

Ai lavoratori contributi per l’istruzione dei figli