Cgil e Coordinamento donne: «Ogni giorno è l’8 marzo ma sforzi e sacrifici ancora enormi per l’emancipazione»

«Il dibattito sull’emancipazione femminile a Catania è urgente» e, anche per questo, per la Cgil e per il Coordinamento donne della Cgil, «ogni giorno è l’8 marzo». «La città, teatro di contrasti, vive la realtà di donne costrette a fare sforzi enormi per far valere i propri diritti. I dati dell’Inps sono allarmanti», dice Rosaria Leonardi, segretaria confederale e responsabile del Coordinamento donne. Il segretario della Camera del lavoro, Carmelo De Caudo, sottolinea che «Catania, per fare un esempio tra tutti, la scarsità di asili nido pubblici, coprendo soltanto il 12% dei posti, aggrava le difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia» e “nel 2025 le politiche di genere, nazionali e regionali, appaiono ancora arretrate e insufficienti”.La disoccupazione femminile in città, ricorda la Cgil, raggiunge infatti il 21% contro il 13,4% degli uomini, e solo il 27,8% delle donne è attivo, rispetto al 51,3% dei maschi. Il lavoro part-time, spesso involontario (26,3%), unito a un tasso di inattività del 60%, incide su pensioni più basse, con un gap pensionistico del 36% e un gender pay gap dal 18% fino al 40%. Inoltre, osserva il sindacato, le posizioni dirigenziali sono limitate: solo il 21% dei dirigenti e il 32,4% dei quadri sono donne, nonostante oltre la metà dei diplomati e laureati siano femmine. Nel lavoro di cura il divario è accentuato: a livello nazionale le donne hanno usufruito di 14.004 giornate di congedo parentale, contro appena 2.001 degli uomini.