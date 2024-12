Cigl e Uil, per 150 lavoratori del call-center “Mics” di Motta S. Anastasia gli stipendi tardano ad arrivare

Sindacati

L’azienda non ha mantenuto gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali

“Solo parole, stipendi in ritardo, per 150 lavoratrici e lavoratori del call-center Mics che ha sede a Motta Sant’Anastasia e tra i suoi committenti ha Enel e Italia On Line. L’azienda non ha mantenuto gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali. Oltre alle iniziative di protesta, abbiamo quindi deciso di scrivere a Ministero del Made in Italy-Mimit, Enel e Iol per denunciare la situazione”.

I segretari generali di Slc Cgil e Uilcom Uil Catania, Gianluca Patanè e Gaetano Cristaldi, contestano “il comportamento senza precedenti tenuto dai nuovi vertici del call-center Mics, che ha pagato in ritardo i propri dipendenti a settembre e versato un acconto del 50 per cento su ottobre”. I due esponenti sindacali aggiungono: “Mics è una società leader nel settore e in passato, quando apparteneva al gruppo Abramo, aveva sempre garantito la regolare retribuzione al proprio personale nonostante le gravi difficoltà del comparto. Lavoratrici e lavoratori avevano risposto con sacrifici considerevoli dimostrando lo stesso senso di responsabilità che viene rivelato adesso, quando il servizio a favore delle committenti è puntualmente assicurato con la consueta passione e professionalità”.“Il gruppo Abramo ha venduto il primo agosto il ramo aziendale Mics – aggiungono Patanè e Cristaldi – a una nuova proprietà, guidata da Federico Salmoiraghi. La cessione è avvenuta tramite procedura nazionale in sede ministeriale, con il Mimit come garante dell’operazione. Il management attuale si era presentato annunciando cambiamenti di prospettiva e la voglia di crescere nel territorio catanese, ma il ritardo nei pagamenti degli stipendi e l’assenza di coerenza rispetto alle promesse, persino quelle scritte, dimostra che alle parole non sono seguite azioni di pari effetto”.