Cisl Fp Sicilia, in arrivo il VII congresso regionale

L'appuntamento

L'appuntamento martedì mattina al San Paolo Palace di Palermo. Ci sarà il segretario nazionale Maurizio Petriccioli

Le sfide per l’eliminazione del precariato storico, per il rilancio delle peculiarità del personale della Regione, per una Sanità più a misura d’uomo. Sono quelle che la Cisl Fp Sicilia intende lanciare in occasione del VII congresso regionale in programma martedì 11 marzo a Palermo, a partire dalle 9, al centro congressi San Paolo Palace di via Messina Marine. Interverrà il segretario generale della Cisl Fp nazionale, Maurizio Petriccioli, che si soffermerà sulle trattative in corso per quanto concerne la pubblica amministrazione, gli enti locali, la sanità, la sicurezza e i vari settori seguiti. Ci sarà anche il segretario regionale Cisl Sicilia, Leonardo La Piana.