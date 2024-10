Cisl Fp Sicilia, nasce il coordinamento giovani

Attualità

La decisione nella riunione del consiglio generale: "L'obiettivo è rendere concreto ed effettivo il ricambio generazionale del sindacato"

E’ un sindacato che punta sempre più ai giovani. Nasce nella Cisl Fp Sicilia il coordinamento Giovani. Lo ha stabilito martedì il Consiglio generale (nella foto) della federazione regionale della Funzione pubblica approvando all’unanimità una modifica del regolamento di attuazione dello Statuto. “Il nostro obiettivo – ha detto il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Daniele Passanisi – è quello di rendere concreto ed effettivo il ricambio generazionale del sindacato, includendo il più possibile nel lavoro quotidiano gli under 35, favorendo la loro partecipazione a tutte le attività, affinché si costruiscano nuove dinamiche e nuovi linguaggi, più aderenti al mondo del lavoro del pubblico impiego che cambia costantemente sotto i nostri occhi”.

Passanisi, nel corso dell’intervento nel suo primo Consiglio generale, che ha visto la presenza, tra gli altri, del neosegretario generale regionale Usr Sicilia Leonardo La Piana e del segretario nazionale della Cisl Fp Angelo Marinelli, ha parlato anche di una “visione che dobbiamo assumere che si fonda necessariamente sui nostri valori di sempre che rendono la Cisl alternativa ad altri modelli sindacali”. I dati del proselitismo in crescita raccontano di un modello di fare sindacato nell’isola che, è stato chiarito durante i lavori di questa mattina, si ispira prioritariamente a quello indicato dalla segreteria nazionale: competenze trasversali, formazione delle prime linee, capillarità.