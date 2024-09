Cisl Sicilia, Leonardo La Piana è il nuovo segretario generale del sindacato

La nomina

È stato eletto dal consiglio generale della Confederazione nell’isola, riunitosi oggi all’Nh Hotel di Palermo

Il nuovo segretario generale della Cisl Sicilia è Leonardo La Piana. È stato eletto dal consiglio generale della Confederazione nell’isola, riunitosi oggi all’Nh Hotel di Palermo, alla presenza del segretario generale della Cisl nazionale, Luigi Sbarra e della segretaria generale aggiunta, Daniela Fumarola. Il mandato del segretario generale uscente, Sebastiano Cappuccio, si è concluso per sopraggiunti limiti d’età. Vera Carasi ed Emanuele Gallo sono stati eletti segretari regionali.

La Piana, 53 anni, sposato, padre di due figli, dipendente di Enel Servizio Elettrico, ha una lunga militanza sindacale che lo ha portato a ricoprire cariche quali quella di segretario nazionale della Flaei Cisl e di recente quella di segretario generale della Cisl Palermo Trapani.Per il nuovo segretario generale della Cisl nell’isola «La Sicilia è caratterizzata da realtà differenti fra loro, ognuna con la propria peculiarità, che va valorizzata e sostenuta. Per farlo, occorre che si dia grande centralità al territorio e che tutti gli attori sociali, economico-produttivi e istituzionali, lavorino in sinergia. Il futuro è già arrivato, come testimoniano le imminenti scadenze, relative all’utilizzo risorse del Pnrr e dei fondi Ue».