Concorsi al Comune di Catania, dove e quando si svolgeranno le prove di esame

il calendario

Le date diffuse dal Comune

Nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre si svolgeranno nel PalaCatania di Corso Indipendenza a Catania in modalità informatizzata, con utilizzo di tablet, le prove preselettive per i concorsi indetti nei mesi scorsi dal Comune di Catania.

Gli esami sono relativi alla selezione per la copertura di 80 unità di personale, a 30 ore a tempo indeterminato, di Agente di Polizia Municipale e si svolgeranno, nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre 2024 in più sessioni, secondo il seguente calendario:

Mercoledi 2 ottobre ore 9.00: da ABAGNATO Immacolata Maria a COLTRARO Giuseppe;

Mercoledi 2 ottobre ore 12.30: da COMIS Giorgia a GIUFFRIDA VANESSA Anna;

Mercoledi 2 ottobre ore 16:00: da GIULIANO Giancarlo a MIANO Giorgio;

Giovedi 3 ottobre ore 9.00: da MICALE Andrea a RUBINO Valeria;

Giovedì 3 ottobre ore 12.30: da RUCCELLA Andrea a ZUPPARDI Antonino.

Per quanto concerne le prove preselettive del concorso per 28 unità di “Istruttore Tecnico”, Area degli Istruttori”, sempre nel PalaCatania di corso Indipendenza, si svolgeranno giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 16:00.

Venerdì 4 ottobre, alle ore 09:00 nel PalaCatania, di corso Indipendenza, infine, si svolgerà la prova scritta, per procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 4 unità, a 30 ore, a tempo indeterminato, di “Funzionario Contabile”.

La prova preselettiva della procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 16 unità, a 30 ore, a tempo indeterminato, di “Istruttore Contabile – Ragioniere”, anch’esse nel PalaCatania, di corso Indipendenza, venerdì 4 ottobre, alle ore 16:00.