Cooperative, revisioni obbligatorie: in Sicilia costi molto più alti delle altre regioni: «Serve una revisione»

La richiesta di Confcooperative

Confcooperative Sicilia chiede un abbattimento dei contributi che le cooperative sono costrette a pagare in Sicilia per le attività di vigilanza (controlli obbligatori di carattere amministrativo e tecnico, volti ad accertare la regolarità della gestione). Un appello in vista del decreto dell’assessore alle Attività Produttive che dovrà fissare le tariffe per il biennio 2025-2026. «È un’urgenza assoluta: le cooperative siciliane, ingiustificatamente, sostengono per le attività di vigilanza, costi molto più alti rispetto alle altre regioni italiane. Una condizione di disparità che non è giusta e non è più tollerabile» spiega Gaetano Mancini, presidente di Confcooperative Sicilia. Una richiesta che porrebbe fine ad una ingiusta disparità di trattamento e consentirebbe un abbattimento dei costi, soprattutto per le cooperative di piccole dimensioni, da sempre penalizzate da un sistema contributivo disallineato rispetto al resto del Paese. «Adeguare il contributo di revisione agli standard nazionali è un atto di equità che può rafforzare l’intero tessuto cooperativo siciliano e dare respiro a tante realtà virtuose» conclude il presidente Mancini.

