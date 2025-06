Cronisti siciliani, i premi 2025 a Maria Vera Genchi, Federica Virga e terza Chiara Nardinocchi

Giornalismo

Targa cronista dell’anno a Geraci e alla carriera a Bolzoni

Prima classificata Maria Vera Genchi, seconda Federica Virga e terza Chiara Nardinocchi. È un podio tutto al femminile quello del Premio Cronisti 2025. La giuria composta dalla segretaria del gruppo Cronisti, Claudia Brunetto, dal segretario regionale di Assostampa, Giuseppe Rizzuto, e dal presidente dell’Ordine dei giornalisti Concetto Mannisi ha dovuto scegliere su quasi trenta candidati che si sono confrontati sul tema del «Disagio giovanile» in tutte le sue sfaccettature: dall’emergenza droga al bullismo, dal fenomeno delle baby gang al ritiro sociale, dai disagi del post Covid alla dipendenza da smartphone.«L’obiettivo del premio è dare un riconoscimento ai colleghi giornalisti impegnati quotidianamente nella professione di cronista», spiega Claudia Brunetto.