Da tempo parziale a full-time: al Comune di Palermo firmano in 350

Tra i lavoratori che avranno aumentate le ore 170 vigili urbani e 81 istruttori contabili

Nuovi contratti full-time per 345 dipendenti ex categoria C del Comune di Palermo. Oggi la firma per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. «L’amministrazione comunale prosegue nel percorso di potenziamento del personale del Comune- affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale, Dario Falzone -. La trasformazione di 345 contratti da part-time a full-time e a tempo indeterminato rappresenta un significativo passo in avanti. Si tratta di un risultato importante sia per i lavoratori e le loro famiglie, sia per il rafforzamento della macchina comunale e, in particolare di alcuni settori strategici, a cominciare dal Corpo della Polizia municipale, nella quale saranno ben 170 gli agenti che vedranno trasformati i propri contratti a tempo indeterminato».