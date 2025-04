Elezioni Rsu, Cisl Fp si conferma primo sindacato in Sicilia in tutti i comparti del pubblico impiego

Attualità

Il segretario generale Passanisi: "Premiato il lavoro svolto e, soprattutto, il fatto di essere stati in mezzo ai lavoratori"

Con oltre il 30% dei voti, la Cisl Fp si conferma il primo sindacato in Sicilia, nelle elezioni Rsu, in tutti i comparti del pubblico impiego. Rispetto all’ultima tornata elettorale di tre anni fa, è stata nettamente migliorata la performance nelle Funzioni locali, nella Sanità pubblica e nelle Funzioni centrali. “E’ un risultato – afferma il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi (nella foto) – che premia il lavoro svolto dal nostro sindacato, oltre che dagli stessi lavoratori i quali, ancora una volta, hanno posto la propria fiducia sui pilastri della nostra federazione, ovvero la partecipazione, la proposta, la prossimità, elementi essenziali per una continua crescita”.

“Ci ha premiato, soprattutto – continua Passanisi – l’essere stati in mezzo ai lavoratori, ascoltandoli quotidianamente e supportandoli in ogni criticità. Spiegando loro che la protesta non va svilita per il semplice gusto della contrapposizione senza, al contrario, avviare il necessario confronto, basilare nelle contrattazioni integrative e rivelatosi proficuo per la tutela degli interessi di tutti i lavoratori. Premiati anche dal fatto di avere puntato, a livello nazionale, sui rinnovi contrattuali per una concreta e significativa valorizzazione professionale ed economica dei dipendenti del pubblico impiego”.