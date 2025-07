Emergenza incendi in Sicilia: i sindacati sollecitano la riforma del settore forestale

L'Isola tra le fiamme

Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil regionali annunciano iniziative di mobilitazione

Sulla Sicilia devastata dagli incendi, intervengono anche i sindacati: “La crisi climatica che sta attraversando la nostra Regione, con condizioni di caldo estremo che favoriscono gli incendi, con la siccità che sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo, impone scelte urgenti sui temi ambientali a partire dal settore forestale Ad oggi, dopo due anni di trattative e di iniziative di protesta, non abbiamo nessun segnale da parte del Governo Regionale sulla riforma del settore in questi, sul rinnovo del contratto integrativo regionale, nè tantomeno, sull’ aumento delle giornate di lavoro”.

Lo scrivono in una nota congiunta i segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil regionali Tonino Russo, Adolfo Scotti, Nino Marino che annunciano per martedì 29 luglio un presidio davanti all’assessorato regionale al bilancio e rendono noto di avere chiesto agli assessori all’agricoltura, al territorio e al bilancio, un incontro congiunto per superare lo stallo. Inoltre, preannunciano iniziative di mobilitazione durante i lavori di approvazione della manovra finanziaria.