Ex Blutec a Pelligra holding, convocata assemblea per i lavoratori

Fim Fiom e Uilm hanno convocato l’assemblea dei lavoratori ex Blutec e dell’indotto per riferire i contenuti della riunione di ieri al Mimit dove è stata annunciata l’aggiudicazione alla Pelligra Holding Italia Srl del bando per la cessione dello stabilimento di Termini Imerese.

L’appuntamento è alle 9.30 di dopodomani davanti ai cancelli della fabbrica. La prossima settimana è in programma un incontro tra il governo della Regione e i sindacati per entrare nel merito della società di scopo che dovrebbe assorbire 180 lavoratori mentre altri 40 andranno in pensione entro novembre, quando scadrà l’amministrazione straordinaria che ha in carico al momento l’ex Blutec. Non si conosce ancora nel dettaglio il progetto industriale di Pelligra Holding che dovrebbe farsi carico di 350 lavoratori ex Blutec.

