Ex Blutec, pubblicata ordinanza del Tar del Lazio

Lavoro

I giudici amministrativi si sono dichiarati incompetenti sul ricorso con il quale si contesta l'assegnazione dell’azienda di Termini Imerese a Pelligra Italia Srl

E’ stata pubblicata oggi, dal Tar del Lazio, l’ordinanza con la quale i giudici amministrativi si sono dichiarati incompetenti sul ricorso con il quale si contesta l’assegnazione dell’ex Blutec di Termini Imerese a Pelligra Italia Srl.L’impugnativa è stata proposta da Sciara Holding Ltd e Smart City Group Scrl; sollecita l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di assegnazione della gara inerente la cessione del ramo d’azienda della Blutec in amministrazione straordinaria denominato «BU Termini Imerese», emesso il 29 marzo 2024.Il Tar del Lazio, «premesso che oggetto del presente contendere sono gli esiti della gara per la cessione del ramo aziendale «BU Termini Imerese» facente parte del complesso aziendale di proprietà della Blutec S.p.a.», e ritenuto che «gli atti impugnati, in quanto riguardanti una procedura avente ad oggetto stabilimenti siti nella regione siciliana, risultino dotati di effetti diretti limitati a tale ambito territoriale», dopo aver illustrato in ordinanza la normativa di riferimento e l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che «la cognizione della controversia de qua rientri nella competenza del Tar Sicilia, sede Palermo, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta» entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione

