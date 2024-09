“Firma Day Uil” a Catania contro l’Autonomia differenziata

Catania

In piazza Alonzo di Benedetto anche il segretario nazionale Uila Gabriele De Gasperis

​«Siamo contrari a una riforma, anzi alla controriforma Calderoli, che rischia di indebolire il nostro Paese. Tutto il Paese. Non solo il Meridione. Oggi vogliamo testimoniare con forza e determinazione il nostro impegno in questa battaglia democratica di buon senso e civiltà a difesa dei valori e dei diritti minacciati dall’Autonomia differenziata. Spezzettare ulteriormente l’Italia significa renderla ancora più fragile di fronte alle sfide presenti e future che attendono donne e uomini del mondo agricolo, come di ogni altro settore produttivo».​Lo ha affermato Gabriele De Gasperis, segretario nazionale della Uila, stamattina a Catania in piazza Alonzo di Benedetto con la segretaria etnea del “Sindacato delle Persone”, Enza Meli, e con i segretari generali di Uila e Feneal Sicilia, Nino Marino e Nino Potenza, per il “Firma Day Uil”. L’iniziativa, fortemente voluta dal leader nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri, si è svolta oggi in tutta Italia per sostenere la proposta di referendum abrogativo delle norme sull’Autonomia differenziata.