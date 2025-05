Forestali, la protesta dei sindacati sulla riforma “dimenticata” dal Governo regionale

Lavoro

Fai-Flai-Uila consegnano ai prefetti un documento di protesta

“Ci rivolgiamo a Lei con questo documento perché, con la Sua sensibilità istituzionale, voglia rappresentare alle Autorità di Governo lo stato di frustrazione e i sentimenti di negata cittadinanza che vivono ormai da troppo tempo migliaia di lavoratori forestali e le loro famiglie in Sicilia a causa di una riforma di settore lungamente annunciata, ma ancora confinata nei cassetti della Regione”.I segretari territoriali di Fai-Flai-Uila, al termine di sit-in che si sono svolti in tutti i capoluoghi di provincia in Sicilia, hanno consegnato ai prefetti una nota di protesta sulla riforma “dimenticata” dal governo della Regione. L’iniziativa è stata promossa dai segretari regionali delle tre organizzazioni di categoria, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino.

Nel documento si legge ancora: “Restano inadempiute le aspettative legittime di chi aspira a uscire da una mortificante condizione di precariato a vita per mettere competenze, passione, esperienza a servizio della comunità nella consapevolezza della sempre più stringente necessità di una Protezione Ambientale che sia stabile, efficiente e capillarmente diffusa su tutto il territorio. In questi anni, caratterizzati anche da grandi iniziative di protesta civile come SvegliaRegione e la più recente assemblea permanente dinanzi la sede della Presidenza della Regione a Palermo, migliaia di lavoratrici e lavoratori insieme con Fai-Flai-Uila hanno più volte manifestato per contestare ritardi e silenzi di chi dovrebbe avviare un iter legislativo per l’approvazione di un testo normativo a cui noi abbiamo sempre responsabilmente assicurato il nostro contributo di proposte, di idee”.