Forestali, per Uila mobilitazione giusta e necessaria

“Mentre in numerose regioni già sono partite le attività di prevenzione e manutenzione del territorio in previsione della stagione estiva, siamo preoccupati per il silenzio che regna in Sicilia. La Regione che, più di tutte le altre, è stata vittima di siccità e incendi nella passata stagione non si può permettere di arrivare impreparata all’estate, soprattutto se esiste la possibilità di varare una riforma forestale che contribuirebbe a limitare i danni derivanti dal dissesto idrogeologico e dai cambiamenti climatici.”

Lo dichiara Gabriele De Gasperis, segretario nazionale Uila, in merito agli esiti negativi degli ultimi due incontri con il Governo della Regione Sicilia sulla riforma forestale.