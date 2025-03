Forestali senza contratto, la protesta si allarga: operai si incantenano a Palazzo d’Orlèans

lo sciopero

I segretari dei sindacati hanno invece occupato una sala del pal,azzo della Presidenza della Regione: «Perché Schifani non ci riceva?»

Un gruppo di forestali siciliani si è incatenato a Palermo, nel corso della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil davanti a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della regione, in piazza Indipendenza, poiché non sono stati ricevuti dal presidente Renato Schifani, al quale avevano richiesto un incontro per parlare della riforma del settore forestale.

Dopo la manifestazione in piazza i segretari generali di categoria Fai-Flai-Uila Sicilia hanno deciso di occupare a oltranza una stanza di Palazzo d’Orleans. I dirigenti del sindacato contestano «l’assenza del presidente della Regione Renato Schifani al confronto sulla riforma-che-non-c’è». Altri esponenti sindacali si sono incatenati dinanzi al Palazzo.

«Qualche esponente del governo Schifani ci domandava perché fare oggi lo sciopero generale dei forestali. Ha ragione: avremmo dovuto proclamarlo prima per reclamare con più forza la riforma-che-non-c’è» hanno detto i segretari generali di Cgil-Cisl-Uil Sicilia e Fai-Flai-Uila Sicilia Alfio Mannino, Leonardo La Piana, Luisella Lionti, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino. Migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno aderito alla giornata di mobilitazione sotto il titolo: «Qualcuno ha visto la riforma forestale? Basta prese in giro!».