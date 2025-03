Giornata della memoria per le vittime di mafia, Lionti (Uil): «La Sicilia ha bisogno di legalità»

La dichiarazione

segretaria generale della Uil Sicilia, oggi a Trapani per le iniziative di Libera e Avviso Pubblico. E annuncia per il 15 aprile un evento a Caccamo

«Esiste un solo modo per non rassegnarsi al declino. Rivendicare lavoro e legalità, legalità e lavoro. Questa è la battaglia della vita per la Uil siciliana, che combattiamo nel nome di Mico Geraci». Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, oggi a Trapani dove nel pomeriggio sarà tra gli ospiti di un seminario promosso dall’associazione “Libera” e da Avviso Pubblico nella Giornata della Memoria e dell’Impegno.