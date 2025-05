Il volto nascosto dell’agricoltura catanese nel rapporto Flai Cgil: tante vertenze e pochi ispettori del lavoro

Sindacati

«Il lavoro agricolo nella provincia di Catania è un sistema che si regge ancora oggi su precarietà, sfruttamento e silenzi istituzionali». Lo afferma la Flai Cgil che ha presentato il nuovo Rapporto sul lavoro agricolo all’assemblea generale del sindacato. Il dossier è il frutto dell’attività sul campo delle Brigate del lavoro e contiene un’analisi del settore basata su dati Inps e testimonianze dirette.

«Ma i numeri – spiega Giuseppe Glorioso, segretario Flai Cgil Catania – non bastano a raccontare tutto. Il cuore del rapporto è nelle storie dei braccianti, raccolte nei campi e nei ghetti informali. Una tra tutte, quella di Mohamed Mouna, 24 anni, ucciso per essersi rifiutato di sottostare ai ricatti del caporalato. A lui è dedicato questo lavoro di denuncia e proposta. La baraccopoli di Ciappe Bianche a Paternò è il simbolo di un’emergenza umanitaria ignorata».