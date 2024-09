In Sicilia aumenta l’occupazione, ma non la «qualità del lavoro» secondo Cgil

Lavoro

Lo hanno affermato in occasione della presentazione del rendiconto sociale 2023 dell’Inps nell'Isola i segretari di Cgil e Spi, Mannino e Balistreri

«Il saldo positivo dell’occupazione non può fare passare in secondo piano il tema della qualità del lavoro, che continua a essere debole. La crescita che si registra è infatti nei servizi, nella ristorazione ad esempio, dove prevale il lavoro precario e sottopagato. Il problema reale resta dunque quello della debolezza strutturale dell’apparato produttivo». Lo ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, intervenendo alla tavola rotonda sul mercato del lavoro siciliano nell’ambito della presentazione del rendiconto sociale 2023 dell’Inps Sicilia. «Il tema vero- ha aggiunto- è che la Sicilia sconta una condizione economico- sociale fragile, frutto della debolezza dell’apparato produttivo. Occorre allora intervenire sulle vocazioni dell’isola puntando a un nuovo modello di sviluppo». Il segretario della Cgil Sicilia ha espresso la preoccupazione che le risorse a disposizione, dal Pnrr al Fsc, «diventino una nuova occasione di spreco se non c’è un cambio di passo del governo”. Critico inoltre Mannino sui “risultati deludenti del programma Giovani e delle altre misure».