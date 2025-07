In Sicilia poche nascite e giovani in fuga: il report sociale di Inps tra poche luci e molte ombre

Emigrazione

Secondo il documento sale l'occupazione, ma troppi contratti sono a termine

«In Sicilia aumentano i decessi e diminuiscono le nascite. E negativo è anche il saldo dei flussi migratori che vede aumentare rispetto ai 2 decenni precedenti le uscite verso l’estero e le altre regioni d’Italia, soprattutto della fascia di età compresa tra i 18 e i 39 anni per entrambi i generi». E’ emerso nel corso della relazione fatta dalla presidente del Comitato regionale Inps Sicilia, Valeria Tranchina, alla presentazione del rendiconto sociale regionale 2024 che si è tenuto alla presenza dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino.