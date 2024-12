La Cisl Fp a Schifani: “Senza senso mortificare il personale, servono riforme radicali”

Attualità

Passanisi e Lercara: "La macchina amministrativa ha bisogno di essere profondamente rivista senza logiche di partito"

“Al presidente della Regione ribadiamo che sono necessarie riforme, non certo il repulisti”. È così che il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il responsabile del dipartimento Enti regionali, Fabrizio Lercara, rispondono all’ennesimo annuncio del presidente della Regione siciliana, fatto in occasione del convegno “Blue economy” a Palermo, e ripreso oggi dalla stampa.

“Siamo stanchi di finire sulle prime pagine dei giornali – sottolineano Passanisi e Lercara (nella foto) facendo rifermento ai direttori regionali e, più in generale, al personale della dirigenza – il presidente abbia il coraggio di attivare le riforme necessarie per fare funzionare e rendere attrattiva la macchina amministrativa. Minacciare ancora una volta il repulisti, come riportato nuovamente dalla stampa, serve soltanto a mortificare il personale interno e a dare una pessima immagine dell’amministrazione. E’ necessario, invece, il coraggio per una rivisitazione radicale. Ribadiamo ancora una volta che se non si riescono ad attuare le scelte di governo è perché la macchina amministrativa va profondamente riformata senza logiche di partito. Invitiamo il presidente a visitare gli uffici e a verificare di persona le mille difficoltà quotidiane che vi sono”.