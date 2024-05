Lavoratori Ast, “siamo in presidio permanente davanti all’Ars”

La protesta

Stralciata la norma salva Ast

«Inaspettata e irresponsabile la decisione assunta ieri in conferenza dei capigruppo all’Ars, di stralciare la norma salva Ast. La politica si fa con la serietà e con il mantenimento degli impegni assunti, non ci sorprenderebbe se i lavoratori strappassero le schede elettorali. Con loro presidieremo l’Assemblea Regionale, l’utenza e i cittadini avranno comprensione dei disservizi che ci saranno in Sicilia, ma il futuro di 700 famiglie va tutelato e ha carattere di priorità». Cosi i segretari generali regionali di Filt Cgil Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano, Uiltrasporti Katia Di Cristina e regionale Ugl autoferrotranvieri Pippo Scannella sulla vicenda che riguarda l’azienda di trasporti regionale.