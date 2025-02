Lavoratori Pnrr nei Comuni, il Codacons: «Si faccia chiarezza sulle loro mansioni»

La denuncia

L'associazione propone l'accesso agli atti per eventuali irregolarità da porre all'attenzione della Corte dei Conti

«Forti dubbi sulla gestione delle assunzioni legate ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in Sicilia. Chiediamo ai comuni trasparenza sull’utilizzo del personale reclutato per attuare i progetti finanziati dall’Unione Europea». A scriverlo è il Codacons. Secondo le informazioni raccolte dall’associazione consumatori e dalla sigla Ceddip vi sarebbe il rischio che «alcuni dipendenti assunti con fondi Pnrr vengano impiegati per mansioni diverse da quelle previste, distogliendoli dalle attività cruciali per la realizzazione dei progetti. Se confermato, ciò configurerebbe una violazione delle finalità del Pnrr, con possibili danni erariali che potrebbero richiedere l’intervento della Corte dei Conti». E per questo si chiede ai Comuni di rendere pubblici i dati relativi a quanti lavoratori sono stati reclutati, per quali progetti specifici e con quali risultati concreti.