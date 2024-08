Lavoro e rischio caldo eccessivo, ora c’è la norma Inps. Anche in Sicilia gli operai si fermano

le nuove regole

Le regole: stop dalle 12,30 alle 16 con oltre 35°, ma anche in altre ore se sale la “percepita”. Via anche ai controlli

Dai cantieri autostradali e ferroviari ai vivai e alle attività nelle campagne, tutti esposti al sole cocente, fino agli ambienti industriali e artigiani non climatizzati o con macchinari che producono calore, e anche i locali pubblici e privati con climatizzatori guasti: l’ondata di temperature eccezionali sta mettendo a dura prova la salute dei lavoratori. Da quando è scoppiata l’emergenza caldo c’è stata una forte pressione dei sindacati affinché si potesse imporre la sospensione delle attività nei luoghi di lavoro durante le ore in cui la temperatura supera i 35°.

In più parti d’Italia (Regioni o singoli Comuni, anche in Sicilia) sull’onda dell’emotività si sono provate esperienze pilota di accordi istituzionali, tutti però scontratisi su un problema comune: l’Inps non disponeva di un codice di cassa integrazione che rispondesse a questo caso particolare, perché il decreto ministeriale numero 95442 del 2016, fra i tanti eventi meteo o fatti eccezionali come incendi, alluvioni, sisma, crolli o interruzione dell’energia elettrica, non contempla il caldo. Per cui non era possibile richiedere l’ammortizzatore sociale per le ore di fermo. Infatti, le imprese sono certamente pronte a non mettere a rischio la vita dei dipendenti, ma chiedono che le ore non lavorate vengano almeno pagate dall’Inps.

Il ministero del Lavoro si è messo subito all’opera per colmare la lacuna convocando un tavolo tecnico con le parti sociali. Ed è dallo scorso venerdì 26 luglio, grazie al Messaggio Inps numero 2736, che in tutta Italia, Sicilia compresa, si può applicare la sospensione dei lavori a causa del caldo eccessivo. Infatti, il testo chiarisce in maniera univoca e uniforme per tutto il Paese le modalità per richiedere la Cig per “sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo”.Il Messaggio spiega che esistono solo due possibilità: l’emanazione di un’ordinanza da parte della Pubblica autorità per una precisa fascia oraria, oppure la sospensione disposta dal responsabile della sicurezza se i 35° vengono superati in una fascia oraria diversa da quella indicata nell’ordinanza e tenendo conto anche della temperatura “percepita” (che è superiore a quella reale) e del tasso di umidità, desumibili dai bollettini meteo ufficiali (in Sicilia si prende a riferimento, ad esempio, il Sias della Regione). Un codice a parte e procedure diverse vengono riservati per la richiesta di Cig in agricoltura.

Per andare all’applicazione pratica, in Sicilia le imprese possono sospendere il lavoro e richiedere la Cig all’Inps o se i 35° vengono superati fra le 12,30 e le 16, così come dispone l’ordinanza emanata dal governatore Renato Schifani, che ha superato un problema fondamentale: le singole ordinanze dei sindaci, che rano state suggerite dal protocollo predisposto dall’assessorato regionale al Lavoro, avrebbero creato il caos nella gestione delle attività di una stessa impresa distribuite su più territori comunali. Il secondo caso di applicazione della Cig per caldo eccessivo scatta se, in base ai bollettini meteo, la temperatura di 35°, reale o percepita, e il tasso di umidità vengono superati in fasce orarie diverse, e ciò deve essere convalidato dalla relazione del responsabile della sicurezza.