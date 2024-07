Lavoro ed emergenza caldo, Fillea andrà in giro per l’Isola con la sagoma del presidente Schifani

la campagna

Il sindacato ha denominato la protesta lo Schifani Tropical Tour che farà tappa in tutte le province partendo il 16 luglio ad Agrigento

Parte la campagna della Fillea Cgil Sicilia: #SeguilaSagoma. Questa volta sarà l’ironia a farla da padrone nella mobilitazione continua contro l’emergenza caldo nei cantieri del settore costruzioni, dice il sindacato. «La sagoma del presidente della Regione, Renato Schifani, ci accompagnerà nei prossimi giorni – spiega Giovanni Pistorio, segretario generale Fillea Cgil Sicilia – al centro, come al solito, la sicurezza e la salute dei lavoratori in quello che non si presenta più come un evento straordinario, ma una condizione usuale nella stagione estiva, in particolare di quella siciliana. Quante volte i politici, a qualsiasi livello, si nascondono dietro un perentorio «No comment!» più o meno dichiarato? Tante, troppe volte, e qui da noi in Sicilia sembrano particolarmente a loro agio in questa tecnica che evita i problemi. Eppure siamo di fronte a una condizione drammatica e pericolosa, universalmente riconosciuta, cioè quella che espone a gravi rischi (anche mortali) gli operai edili che lavorano alle alte temperature».

La locandina dell’iniziativa