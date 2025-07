Licenziamenti nelle piccole imprese, la Consulta cancella il limite dei sei mesi di stipendio. Era uno dei quesiti del referendum

la sentenza

La Corte Costituzionale impone un cambio di rotta, tutela rafforzata per i lavoratori di aziende sotto soglia

Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: è incostituzionale il «tetto» di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con riferimento all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015, là dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori (e cioè non occupi più di quindici lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.