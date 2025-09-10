Nasce il coordinamento donne della Cisl Fp Sicilia per valorizzare le pari opportunità

Attualità

Oggi la prima riunione per definire le linee strategiche

Valorizzazione delle pari opportunità e lancio di nuove iniziative a sostegno del lavoro femminile. La sede della segreteria regionale della Cisl Fp Sicilia ha ospitato la prima riunione (nella foto) del Coordinamento Donne, un momento di grande valore che ha visto la partecipazione attiva delle coordinatrici delle segreterie territoriali e dei principali rappresentanti dell’organizzazione. L’evento segna l’inizio di un percorso condiviso all’insegna della collaborazione, della coesione e della promozione dell’interazione femminile, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne all’interno della Cisl Fp Sicilia e nel mondo del lavoro.

Ad aprire i lavori il segretario generale Cisl Fp Sicilia Daniele Passanisi che, con determinazione, ha sottolineato l’importanza di una rinnovata attenzione alle politiche di pari opportunità. Nel suo intervento, Passanisi ha evidenziato come la valorizzazione delle competenze e delle professionalità femminili sia una priorità per la segreteria regionale, ponendo le basi per un impegno concreto e duraturo su questi temi. Alla riunione hanno preso parte anche la segretaria Giusy Alessi e la coordinatrice regionale Ivana Zerilli, la cui presenza ha confermato la volontà della segreteria di investire in modo strutturato e continuativo sulle tematiche dell’inclusione e della parità di genere.