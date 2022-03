Aeroporto, 102 lavoratori stabilizzati dalla Sac: sono guardie giurate e stagionali

La Società di gestione dell’Aeroporto di Catania ha stabilizzato 102 lavoratori nella controllata Sac Service. Si tratta di parte dei 234 assunti nel 2020 per l’esigenza dello scalo di incrementare l’organico aziendale, ma a causa della pandemia rimasti fuori dal processo di stabilizzazione. A renderlo noto l’Ad di Sac Nico Torrisi stamane durante un incontro con la stampa. Sono stati stabilizzati 35 guardie particolari giurate in servizio 12 mesi e 31 stagionali a 4 mesi e 36 addetti alle persone con ridotta mobilità (Pmi). Per la Sac «la ripresa dei viaggi e, in generale, del traffico aeroportuale anche grazie all’allentamento delle misure restrittive, ha fatto registrare già nei primi mesi del 2022 un incremento di passeggeri che, secondo le stime a disposizione, potrebbe anche raggiungere i livelli precedenti la pandemia. Da qui l’esigenza di assumere stabilmente nuovo personale addetto alla sicurezza e alle presone con mobilità ridotta.

Pubblicità

"Abbiamo mantenuto gli impegni assunti. Da marzo a dicembre - ha detto Torrisi - le previsioni ci dicono che i dati di traffico potrebbero essere pari, se non superiori, a quelli registrati 2019 e dunque occorre rispondere alle esigenze di sicurezza e mobilità degli utenti. Abbiamo mantenuto la parola data ai nostri lavoratori e ringrazio il presidente di Sac Service Paolo Lentini, nonché l’intero consiglio di amministrazione e il direttore Pippo Interdonato con tutto il personale per i miglioramenti nei servizi e nella qualità dell’azienda». "Siamo soddisfatti - ha aggiunto il presidente della Sac Sandro Gambuzza - di poter dare un segnale concreto ai giovani lavoratori, tra i più colpiti dalla pandemia, che ha avuto come effetto anche l’aumento delle disparità generazionali. Nel contempo, con questo nuovo personale potremo rispondere tempestivamente alle esigenze dell’utenza in rapida crescita".



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA