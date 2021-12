Al via i concorsi della Regione Siciliana per 1170 posti di lavoro

La Regione Siciliana dà il via libera ai concorsi. Oggi sono usciti i bandi sulla Gazzetta Ufficiale di 5 concorsi per un totale di 1.170 posti di lavoro.

Pubblicità

Il primo riguarda il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria D, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Si tratta di 119 posti per specialista amministrativo contabile, 344 specialista mercato e servizi lavoro, 37 specialista informatico statistico e 37 analista del mercato del lavoro.

Il secondo riguarda il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Sono 176 posti per Istruttore amministrativo contabile e 311 per Istruttore - Operatore mercato del lavoro.

Il terzo è il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. Sono ricercati per concorso 18 posti per Funzionario economico finanziario; 22 per Funzionario Amministrativo; 24 per Funzionario tecnico (Ambiti: Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali; sviluppo produttivo e promozione del territorio; pianificazione e assetto territoriale); 11 per Funzionario sistemi informativi e tecnologie; 8 per Funzionario Avvocato; 5 per Funzionario di controllo di gestione.

Il quarto è il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. Si cercano figure di Funzionario tecnico (Ambito tutela delterritorio e sviluppo rurale).

Il quinto è il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo forestale della Regione siciliana, categoria B - Pos. economica B1, a tempo pieno e indeterminato. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

I bandi sono già disponibili on line.

"È stato fondamentale sbloccare i concorsi ed entro la primavera la regione potrebbe formalizzare le prime assunzioni", così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA