Amazon alla ricerca di 500 profili in Italia, 50 nel settore tecnologico: ecco come registrarsi

Amazon è alla ricerca di oltre 500 nuovi profili per altrettante posizioni di lavoro a tempo indeterminato in Italia, più di 50 in ambito tecnologico, e annuncia per il 16 settembre l’edizione italiana del Career Day, uno dei «più grandi eventi virtuali di recruiting» a livello europeo per chi cerca lavoro. Lo rende noto il gruppo, spiegando che l’evento in streaming sarà aperto a tutti per ascoltare i consigli di manager Amazon, esperti di selezione del personale e professionisti del settore, con la partecipazione di Andy Jassy, Ceo di Amazon, e Mariangela Marseglia, Vice President e Country Manager Amazon.it e Amazon.es. Per collegarsi occorre registrarsi sul sito amazoncareerday.com. In Italia, Amazon ha «già raggiunto» l’obiettivo di fine 2021 di 3.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato per un totale di oltre 12.500 dipendenti in Italia ad oggi, sottolinea la società.

