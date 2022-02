Confcommercio, crollo dell'occupazione femminile al Sud del 33%

Il tasso di occupazione delle donne nella fascia 15-64 anni al Sud «è precipitato al 33%» contro un tasso di occupazione del 59,2% al Centro-Nord e del 63% nell’Ue-27, ossia 30 punti indietro al resto dell’Italia e dell’Europa. Lo rileva il Centro studi di Confcommercio in un rapporto sul Sud e il Pnrr sui dati al 2019, in cui si sottolinea che addirittura in Calabria il tasso di occupazione delle donne è sceso dal 31% del 2007 al 30,3%. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel Mezzogiorno è "assurdamente bassa», afferma Confcommercio.

