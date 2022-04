Covisian annuncia oltre 200 licenziamenti a Palermo

«Ancor prima della convocazione al ministero del Lavoro, Covisian anticipa quindi i tempi e getta nella disperazione 221 famiglie, che si aggiungono alla disperazione delle 300 famiglie in Almaviva che dovevano transitare in Covisian. Precisiamo che per noi si tratta di un atto irresponsabile e vergognoso, che respingiamo al mittente e che contrasteremo con tutte le nostre forze, così come lotteremo per garantire l’occupazione di tutto il perimetro ex Alitalia oggi in Almavaliva, come previsto dall’accordo in sede ministeriale del 21 ottobre». Lo dichiarano il segretario generale Slc Cgil Palermo Marcello Cardella e il segretario Slc Cgil Palermo Emiliano Cammarata dopo che Covisian spa ha avviato in data odierna la procedura di licenziamento per i 221 lavoratori che stanno lavorando sulla commessa Ita in scadenza il 30 aprile.

Pubblicità

"Siamo indignati - aggiungono Cardella e Cammarata - per il comportamento di due aziende, Ita e Covisian, che si fanno la guerra commerciale sulla pelle dei lavoratori. Il lavoro è un diritto, non è una variabile dipendente affidata a mere logiche di mercato. A questo punto, un ulteriore ritardo nella convocazione di un tavolo ministeriale non è più giustificato né tollerabile e anzi avrebbe il sapore di una resa o ancor peggio di una precisa presa di posizione delle istituzioni a vantaggio di logiche speculative delle imprese».

A quanto si apprende il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato la disponibilità ai sindacati di convocare a breve un tavolo per affrontare la situazione dei lavoratori di Covisian in seguito alla comunicazione da parte dell’azienda di avviare i licenziamenti collettivi degli addetti all’attività di customer care a favore di Ita Airways.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA