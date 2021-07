Estate, boom di offerte di lavoro per turismo e ristorazione: ecco le figure più richieste

Nel turismo e ristorazione boom di offerte di lavoro per la stagione estiva, +97% anno su anno. A dirlo InfoJobs, la piattaforma per la ricerca di lavoro online, che ha analizzato le offerte sulla propria job board individuando il numero di annunci, le professioni e le competenze più richieste nella categoria turismo e ristorazione nel periodo aprile-giugno 2021.

Turismo che vuol dire spiagge e non solo: dall’analisi effettuata la ripresa inizia proprio dalle città d’arte presenti da nord a sud della Penisola, infatti qui si trova il 29% delle offerte di lavoro nel periodo di riferimento. Secondo l’Osservatorio InfoJobs le professioni più richieste in Turismo e ristorazione, per la stagione estiva 2021, sono quelle necessarie per vivere al meglio l’esperienza vacanza nel Belpaese.

Che siano vacanze in hotel o in appartamento capiterà di incontrare gli addetti alle pulizie, al 1°posto della classifica, figure sempre più richieste anche a seguito delle normative stringenti in termini di pulizia e sanificazione portate dal 2020. Scorrendo la top 10 fanno seguito al 2° e 3° posto il cameriere e il barista, posizioni spesso ambite sia dai giovani che cercano la loro occasione post studio per unire divertimento e passione, ma anche da veri professionisti del settore che costruiscono la loro carriera spostandosi ogni stagione.

Tra le posizioni successive troviamo la maggior parte delle professioni inerenti la ristorazione, dall’addetto alla ristorazione al 4° posto, al cuoco e chef rispettivamente al 5° e 7° posto o ancora al 9° e 10° posto lavapiatti e pizzaiolo, tante figure meno a contatto con pubblico che però contribuiscono alla filiera lavorativa del settore.

Altre figure non meno importanti sono il consulente di viaggio che occupa il 6° posto della classifica e ha il compito di organizzare, secondo i desiderata del cliente, l’intera esperienza tanto attesa dopo un anno lavorativo, o il Facchino, all’8° posto, ricercato soprattutto nelle strutture di alto livello e presenza amica all’arrivo da un viaggio con mille bagagli.

Poco fuori top 10 troviamo, al 13° posto, il bagnino, figura storica nelle memorie degli amanti delle vacanze al mare o in piscina e gli immancabili animatori turistici, al 15° posto.

Lingue in primis: l’inglese domina le skills linguistiche richieste soprattutto per i baristi (requisito presente nel 18,6% degli annunci in piattaforma) e camerieri (nel 34,7% degli annunci in piattaforma) ed è necessario per poter interloquire con i turisti che arrivano nel nostro Paese, anche alla ricerca dei sapori della nostra tradizione.

Tra le capacità maggiormente richieste nelle prime tre posizioni emerge, in questa nuova stagione estiva, l’adattamento al cambiamento: presente nel 54,2% negli annunci per camerieri, nel 51,4% per baristi e nel 35,5% per gli addetti alle pulizie. Questo si aggiunge alla classica abilità di assistere i clienti, presente nel 56,1% delle offerte di lavoro per i camerieri e nel 54% per i baristi, oltre all’ormai conosciuto spirito di squadra, il saper lavorare in gruppo è indicato come un requisito per camerieri (30,1%), per i baristi (37,1%) e per gli addetti alle pulizie (22%).

La stagione è appena iniziata e le offerte di lavoro non vanno in vacanza, attualmente sono 3.640 le offerte turismo e ristorazione cui è possibile candidarsi su InfoJobs.

