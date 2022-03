Esuberi Pfizer, dal ministro Orlando sostegno ai lavoratori di Catania

C'è «la massima disponibilità a sostenere, d’intesa con il ministero dello Sviluppo economico, tutte le iniziative necessarie alla soluzione della crisi, al fine di salvaguardare prioritariamente il destino di tanti lavoratori e il tessuto economico e produttivo del territorio di Catania». Lo ha assicurato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, rispondendo nel corso del question time ad una interrogazione sul piano esuberi della multinazionale Pfizer nella filiale di Catania.

Il Mise, ha aggiunto, «potrebbe non essere l’unico ministero coinvolto in questa vicenda anche per esercitare le adeguate pressioni e allo scopo di una soluzione positiva della vicenda. Gli strumenti che possono essere messi in campo sono molti. La legge di Bilancio ci offre strumenti finalizzati alla riqualificazione e alla gestione di crisi transitorie che consentirebbero di evitare la riduzione strutturale del personale. Il ministero è a disposizione sia per fare la propria parte sia per sollecitare anche le altre amministrazioni che possono concorrere in questa direzione. Naturalmente una parola importante compete ora alla Regione Sicilia per valutare quale sia il livello più adeguato per gestire la vertenza», ha concluso Orlando.



