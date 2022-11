Lavoratori raffineria di Priolo preparano uno sciopero contro il rischio di chiusura

Lavoratori della raffineria di Priolo in piazza venerdì prossimo contro il rischio di chiusura dello stabilimento Lukoil. Senza un intervento delle banche o del governo, l’azienda rischia di fermarsi, portandosi dietro tutto il polo petrolchimico di Priolo, in provincia di Siracusa, e 10mila posti di lavoro. A fermarsi venerdì saranno tutte le categorie impegnate nell’area industriale (Chimici, Energia, Metalmeccanici, Trasporti, Edilizia, Servizi) contro il rischio di chiusura dell’intero polo. Lo stesso giorno è anche fissato un tavolo al Mise con Isab Lukoil, le parti sociali e gli enti locali. Il ministro per le imprese e Made in Italy Adolfo Urso ha rassicurato dicendo che c'è la «disponibilità della Sace a intervenire» per garantire continuità all’azienda.

