Lavoro, Autogrill avvia la selezione di 40 giovani under 30 in Sicilia

Al via «Campus Autogrill», l'iniziativa promossa da Autogrill, operatore nei servizi di ristorazione per chi viaggia, per proporre un’opportunità di formazione e inserimento lavorativo in ambito food ai giovani under 30 in Sicilia dove l’azienda è presente con 11 punti vendita. L'iniziativa prevede, per 40 giovani selezionati, un corso di formazione gratuito, composto sia da lezioni teoriche, sia da laboratori pratici a Catania e Palermo, che porterà, quanti supereranno l’esame finale, ad accedere al mondo Autogrill.

Pubblicità

I 40 giovani che riusciranno ad essere selezionati avranno dapprima un contratto a tempo determinato di sei mesi in uno dei punti vendita sul territorio nazionale, con alloggio a cura di Autogrill, e poi grazie ad un percorso di apprendistato professionalizzante da responsabile del servizio, ci saraà un contratto della durata di due anni per un numero selezionato di giovani promesse.

Il tour comincerà il 17 gennaio a Palermo, alle 11, in un evento allestito a Villa Riso, in via dell’Olimpo, 30/a-Via Giuseppe Terragni dal titolo «Giovani e mondo del lavoro».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA