Pfizer, al via terzo tavolo regionale per esubero personale

E’ stato convocato per domani, alle 9.30 al PalaRegione del capoluogo etneo il terzo tavolo tecnico regionale sulla procedura dell’avvio della mobilità di 130 dipendenti dello stabilimento Pfizer di Catania. A convocarlo l’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone. Vi parteciperanno i vertici di Wyeth Lederl srl e di Confindustria Catania e i rappresentanti sindacali.

Pubblicità

E’ previsto un accordo temporaneo di una proroga di 17 giorni del procedimento, la cui conclusione è prevista per il 24 aprile. "Continuare ad insistere sulla richiesta di revoca dei licenziamenti, per la quale ci siamo battuti, davanti al secco rifiuto da parte di Pfizer Catania - affermano in una nota congiunta i segretari provinciali Jerry Magno di Filctem Cgil, Giuseppe Coco di Femca Cisl, Alfio Avellino di Uiltec Uil e Carmelo Giuffrida di Ugl Chimici - significava far scattare le lettere di licenziamento alla scadenza dei termini ovvero il 7 aprile prossimo Abbiamo quindi deciso di entrare nel merito delle proposte avanzate dall’azienda per fare in modo di trovare un punto di incontro ed evitare che 130 unità di personale trovino la stessa sorte degli 80 lavoratori interinali il cui contratto non è stato rinnovato. In questo senso - spiegano i sindacalisti - la proroga di 17 giorni del procedimento, che domani andremo a concretizzare, ci consentirà di affrontare la problematica nei dettagli, anche alla luce di tutte le misure di pensionamento ed incentivazione possibile rapportate all’intero personale. Confidiamo, dunque - conclude la nota sindacale - che, insieme alle nostre Rsu si possa arrivare alla migliore decisione, per chiudere questa vertenza senza lasciare per strada nessuno".



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA