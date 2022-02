Pfizer procede col riassetto dello stabilimento di Catania: 210 i lavoratori a rischio

Sono in molti a chiedersi come mai la multinazionale Pfizer, che in questo momento dovrebbe godere di un'ottima solidià economica dovutia agli introiti dei vaccini, abbia annunciato gli esuberi nello stabilimento di Catania. Dall'azienda continuano ad arrivare messaggi rassicuranti («Lo stabilimento di Catania svolge un ruolo fondamentale nella produzione di importanti medicinali iniettabili sterili e antibiotici per i pazienti di tutto il mondo: è stato programmato un intervento di modernizzazione, con un ulteriore investimento di 27 milioni di euro nei prossimi tre anni; purtroppo sono necessari anche alcuni adeguamenti, dovuti al calo della domanda dei volumi produttivi di un antibiotico iniettabile, che porteranno a una riduzione dell’organico»), la realtà è che dalla casa farmaceutica americana non ci sono stati passi indietro: Pfizer, ieri pomeriggio, ha notificato alle organizzazioni sindacali la lista di mobilità, che interessa 130 dipendenti dello stabilimento catanese. E i tagli colpiscono pure interinali e stagionali: complessivamente, 210 posti a rischio.

Fra una settimana, martedì 15, azienda e sindacati si siederanno a un tavolo di Confindustria Catania per discutere della vertenza: in strada, in viale Vittorio Veneto, i lavoratori faranno sentire durante il confronto la propria presenza con un sit-in di protesta.

«Una vergogna - commentano Enza Meli e Alfio Avellino, segretari generali di Uil e Uiltec Catania - che Pfizer disinvesta, malgrado i 36 miliardi di profitti. Ci sembra imbarazzante, però, anche il silenzio dei Governi nazionale e regionale. Almeno finora è stato così, speriamo di essere smentiti domani. Tutti a riempirsi la bocca di rilancio del Sud, ma siamo dinanzi a una nuova dimostrazione che sono sempre parole, parole, parole. Soltanto parole!».

«E' assolutamente inaccettabile e scorretto nei confronti dei lavoratori e della città di Catania - commenta a sua volta Enzo Bianco - Da più parti avevamo chiesto di destinare questo sito alla produzione dei vaccini antiCovid ma l'azienda farmaceutica, che nel contempo ha registrato un notevole incremento di fatturati e guadagni grazie alla pandemia neppure ha risposto e sta provvedendo alla depotenziamento della sede. Una scelta crudele che è senza dubbio figlia di un disinteresse nei confronti della nostra realtà da parte di alcune grandi aziende. La caduta verticale della reputazione di Catania a livello nazionale e internazionale sta creando risultati pessimi. Come esempi posso citare la probabile scelta di Intel di alcune settimane fa e quella di Pfizer adesso. Dobbiamo fare fronte comune per ridare credibilità alla nostra città, penalizzata anche dalla mancanza, oltre che dal basso profilo, di gran parte della dirigenza politica. Come purtroppo ripeto da sin troppo tempo "semu ne manu di nuddu". Dobbiamo cambiare questa situazione. Riprendere, ad esempio, il sogno dell'Etna Valley dimenticato dalle amministrazioni competenti. Non possiamo permetterci e permettere che Catania continui ad essere penalizzata in ogni settore, dobbiamo riprenderci la giusta reputazione e il ruolo che compete a quella che aspira, o aspirava, di diventare una grande metropoli europea».

Lo so che, già frastornati dal Festival di Montecitorio, siamo tutti presi dal vivisezionare coloro che sono saliti sul palco di Sanremo. Ma oltre che discutere su Checco Zalone - greve o geniale - e discettare sul fenomeno Drusilla, troviamo il tempo di fare, non dico una riflessione sulle multinazionali, ma un post sulla Pfizer che con un profitto di 36 miliardi di dollari mette alla porta 130 dipendenti del sito di Catania?

Ai lavoratori esprime solidarietà “Coraggio-Cambiamo Italia”, che attraverso il coordinatore regionale, Salvo Giuffrida, invita «il governo regionale ad intervenire prontamente presso il governo nazionale per scongiurare i licenziamenti», facendo sìm che Pfizer avvii a Catania «la produzione della pillola Paxlovid, il secondo antivirale appena approvato dell'Ema, per sostituire il vaccino».

Dello stesso tenore l’intervento del segretario regionale del Prc, Mimmo Cosentino, che sollecita un intervento del governo Draghi e della giunta regionale.

Il Partito Democratico fa appello all’amministrazione comunale di Catania, al governo regionale e al governo nazionale, affinché sollecitino la Pfizer ad un incontro al Mise insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per giungere al ritiro dei licenziamenti e, al contempo, per intavolare la discussione sul futuro della Pfizer e dell’industria farmaceutica catanese.

