Rivela gravidanza prima di firmare contratto di lavoro: la risposta del titolare è esemplare

Dopo il periodo di prova e cinque test superati per essere assunta ha preferito rivelare prima di firmare il contratto che nel frattempo era rimasta incinta. "Tutto qui? E che problema c'è? È una bellissima notizia", la risposta ricevuta dal titolare della VoipVoice di Montelupo Fiorentino (Firenze), dove da poco Federica Granai, 27 anni, originaria di Cerreto Guidi, è tornata a lavorare (Firenze), dopo aver dato alla luce Diego. L’azienda, 38 dipendenti, attiva nel settore telecomunicazioni e servizi informatici, fa capo all’imprenditore Simone Terreni.

«È stato il momento più bello della mia vita - ha raccontato Federica al Tirreno ricordando quel colloquio con Terreni quando aveva scoperto di aspettare il suo bambino -, una gioia dietro l'altra. Per me la lealtà e la trasparenza sono alla base di tutto. Avrei potuto firmare il contratto in silenzio e mettere l'azienda di fronte al fatto compiuto. Ma non me la sono sentita. Era troppo grande l’opportunità che mi veniva offerta e non volevo tradire la fiducia di chi ha creduto in me: Simone e tutti gli altri».

A Voipvoice la 27enne arriva dopo essere finita in cassa integrazione in un’altra azienda causa pandemia, spiegando di essere stata «stata accolta a braccia aperte. In una società in cui si sente dire troppo spesso che ancora oggi le donne devono scegliere tra la carriera e i figli ho avuto paura, lo ammetto. Ma non è andata così questa volta": e racconta la sua storia "perché altre aziende possano prendere esempio quella nella quale lavoro io".

«Nel 2022 l’assunzione di una donna in gravidanza non dovrebbe fare notizia: ma se fa notizia significa che nella nostra società qualcosa non funziona. O perlomeno c'è un nervo scoperto» spiega sempre al quotidiano Terreni che ha reso noto lui stesso la storia dell’assunzione e della maternità di Federica su Fb nei giorni scorsi. «Quando hai la possibilità di assumere una persona competente - aggiunge - l’assumi e basta. Non ti metti a pensare a nulla. Nella mia azienda, il 63% dell’organico è formato da donne, molte delle quali giovani. Federica quel posto se l’è meritato davvero e penso di aver fatto la cosa più naturale del mondo": «Non è la prima volta che confermiamo una ragazza che mentre fa il suo periodo di prova resta incinta».

