Salvi i posti degli ex lavoratori di "Nonna Vincenza" all'aeroporto di Catania

È stato firmato l’accordo che garantisce la completa occupazione dei 12 lavoratori della ex 'Nonna Vincenzà al punto vendita dell’aeroporto Fontanarossa di Catania con l’azienda subentrante «Lagardere travel retail Italia». Per la Filcams e la Flai Cgil di Catania, che lo rendono noto, si è conclusa «nel migliore dei modi» e dopo lunghe trattative, la vertenza che ha visto coinvolti i lavoratori dell’azienda Pas s.r.l. proprietaria del marchio «I Dolci di Nonna Vincenza» che nei mesi scorsi erano stati coinvolti nella chiusura del punto vendita di Fontanarossa. I sindacati avevano prima sottoscritto un accordo di salvaguardia con la committenza Sac di Catania.

Pubblicità

«Dopo anni di servizio - si legge in una nota sindacale - queste persone rischiavano di essere tagliate fuori dal mercato del lavoro. E in un territorio, il nostro, già tormentato dalle numerosissime procedure degli ultimi anni nonché da quelle in corso a seguito della pandemia. Siamo soddisfatti dell’ottimo lavoro svolto - chiosano Filcams e Flai Cgil - in cui tutte le parti in causa hanno messo in campo grande responsabilità, arrivando alla sottoscrizione di questo accordo che permette di salvare dodici famiglie dal baratro della disoccupazione».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA